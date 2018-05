3 maggio 2018- 15:06 Pd: area Orlando, serve chiarezza, non far finta di nulla

Roma, 3 mag. (AdnKronos) - E' finita poco fa la riunione dell'area Orlando alla sala Berlinguer alla Camera a cui hanno partecipato, oltre al ministro della Giustizia, anche Gianni Cuperlo, Andrea Martella, Cesare Damiano tra gli altri. L'esigenza è quella di un chiarimento vero, si fa sapere. Un pressing anche sullo stesso reggente Maurizio Martina: una relazione "morbida ed inclusiva come se Renzi da Fazio non ci fosse mai stato", non sarebbe ritenuta accettabile per gli orlandiani.