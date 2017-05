PD: AREA ORLANDO VALUTA NO A ORFINI, PRIMO STRAPPO IN ASSEMBLEA

5 maggio 2017- 17:58

Roma, 5 mag. (AdnKronos) - Lo decideranno domenica mattina, in una riunione della componente prima dell'inizio dell'assemblea Pd al Marriott. L'aria che tira però dalle parti di Andrea Orlando è quella di non sostenere la riconferma di Matteo Orfini a presidente dem. "L'onore e l'onere della decisione sta al vincitore e se Renzi dovesse scegliere, come pare, di riaffidare ad Orfini il ruolo di presidente, per noi non sarebbe una scelta giusta", si fa sapere. La decisione verrà presa domenica mattina, appunto. Quando sarà la scelta definitiva del segretario Pd sarà chiara. "Vediamo che farà Renzi. La settimana è iniziata con la gestione collegiale. Avevano anche fatto uscire il nome di Sandra Zampa. Poi hanno cambiato idea e virato su Orfini". Quanto al versante di Michele Emiliano, la posizione verrà esplicitata domani in una riunione della componente, convocata per le 17 al Nazareno. "Domani nascerà Fronte democratico", dice Francesco Boccia. Questo il nome dell'area che farà capo al governatore pugliese.