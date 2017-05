PD: AREA ORLANDO VALUTA NO A ORFINI, PRIMO STRAPPO IN ASSEMBLEA (2)

(AdnKronos) - Se l'area Orlando e magari anche quella di Emiliano dovessero convergere sul no a Orfini presidente, all'assemblea di domenica si consumerebbe il primo strappo tra maggioranza e minoranza dem. Un fatto politico ma che non inciderebbe sull'esito dell'elezione. I numeri sono quelli: 700 delegati con Renzi, 212 con il Guardasigilli e 88 con il presidente della regione Puglia. Stessa storia per la Direzione che verrà nominata domenica: 84 membri renziani, 24 di area Orlando e 12 dell'area Emiliano. A questi vanno aggiunti anche altri 20 membri di diritto scelti dal nuovo segretario. "Noi ci abbiamo messo ben poco a scegliere i nostri 24, 12 donne e 12 uomini, in Direzione... Mentre raccontano di lunghe riunioni tra le sottocomponenti della maggioranza", dicono quelli di Orlando. Domenica all'assemblea, Renzi proporrà Maurizio Martina come vicesegretario. In un primo momento, sembrava che il ministro dell'Agricoltura dovesse essere l'unico vice. Ma nelle ultime ore ha preso piede anche l'ipotesi che resti la formula dei due vice e quindi Lorenzo Guerini potrebbe restare la suo posto.