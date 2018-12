11 dicembre 2018- 18:36 Pd: area Zingaretti, Martina 'renzizzato', Nicola è il cambiamento

Roma, 11 dic. (AdnKronos) - "Tutti contro Zingaretti? Semmai i renziani contro Zingaretti...". Fonti parlamentari della mozione del presidente della Regione Lazio commentano così l'orientamento prevalente nell'area renziana di sostenere Maurizio Martina al congresso. Prevalente perchè non tutti sono stati d'accordo a convergere sull'ex-segretario tanto che nel pomeriggio Roberto Giachetti e Anna Ascani hanno ufficializzato il tentativo di un candidatura di area: dovranno infatti raccogliere le firme necessarie in meno di 24 ore per candidarsi. Ma, al netto del ticket Giachetti-Ascani, per i sostenitori di Zingaretti la mossa dei renziani rende comunque più espliciti gli schieramenti in campo. "E' chiaro che la candidatura di Martina con Lotti, Guerini, Rosato, Marcucci e via dicendo -sottolineano- diventa ancora di più in continuità con la stagione Renzi. Già c'erano Delrio e Richetti, ora la caratterizzazione è ancora più netta..."."E di conseguenza, è chiaro che il candidato del cambiamento -continuano le stesse fonti- è uno solo, è Nicola. Per noi questo diventerà uno degli asset della campagna congressuale".