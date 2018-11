19 novembre 2018- 15:09 Pd: Argentin, Minniti no uomo Renzi? Ma con lui 100 deputati renziani...

Roma, 19 nov. (AdnKronos) - "100 deputati sostengono Minniti! Non c'erano dubbi! Io, ho stima di Minniti, ma trovo vergognoso che si parli di sinistra, di rinnovamento e di non essere il candidato di Renzi quando poi chi lo sostiene non sono altro che i renziani eletti a causa delle postazioni vincenti nelle liste del Pd". Lo dichiara Ileana Argentin del Pd. "Perchè continuano ad insultare le nostre intelligenze? il 4 Marzo chi è entrato in Parlamento e in Senato per l'80% sono uomini e donne di Renzi, neanche il 20% delle minoranze è stato messo in postazioni sicure. Minniti, oggi, non può far credere che è il nuovo e che la sua candidatura non sia sostenuta da Matteo Renzi, perchè l'adesione dei 100 deputati parla da sola. Io, auguro in bocca al lupo a tutti i candidati, ma non tollero che si continui a prendere in giro la gente e il popolo del Pd", conclude.