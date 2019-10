12 ottobre 2019- 19:12 Pd: Ascani, 'Raggi no grazie, lavoriamo per allargare non per annacquare'

Roma, 12 ott. (AdnKronos) - "Io penso che il Pd debba lavorare per crescere nel rispetto della sua vocazione maggioritaria. Non ridursi a fare alleanze strutturali, anche contro natura, con l’alibi di Salvini. Lavoriamo per allargare, non per annacquare. Raggi? No, grazie!" Lo scrive su Twitter Anna Ascani, del Pd, viceministra dell'Istruzione.