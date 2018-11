10 novembre 2018- 18:17 Pd: assemblea 'CentoFiori', sfida under 35 in vista congresso (2)

(AdnKronos) - A 'CentoFiori' hanno partecipato anche Nicola Zingaretti e Maurizio Martina. “CentoFiori è quello di cui abbiamo bisogno nel corso di questo congresso del Partito Democratico: persone che dibattono, che si impegnano, che costruiscono un’alternativa e una speranza per il nostro Paese. La domanda che dobbiamo farci è: perché hanno scelto quegli altri?”, ha detto Zingaretti. “Nessuno vi aprirà le porte se non le aprite voi”, aggiunge Martina rivolgendosi ai ragazzi del CentoFiori. “Se dobbiamo dire fuori da qui, in una parola, chi siamo, io penso che quella parola sia ancora lotta alle disuguaglianze”, ha continuato, invitando gli altri dirigenti del partito a una seria analisi sui perché della sconfitta. “Dire che non abbiamo sbagliato niente semplicemente non è un’analisi: servono proposte più radicali e una riscoperta forte dei rapporti umani all’interno del partito”.