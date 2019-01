15 gennaio 2019- 16:23 Pd: attesi in serata primi dati ufficiali da circoli, Sud ago della bilancia (2)

(AdnKronos) - A quanto si spiega, sono almeno due le incognite a pesare sul risultato finale. La prima è il numero dei votanti. Sembra sia in calo l'affluenza degli aventi diritto, ovvero gli iscritti al Pd. Dal territorio arrivano dati poco confortanti per i dem. A Bologna, per dire, al circolo Galvani (quello di Romano Prodi) al congresso provinciale del 2017 votarono in 167, ora sono andati in 41 a votare per il congresso. Al circolo Belle Arti si è passati da 136 a 42 e al circolo Gramsci da 90 a 48. Se le percentuali di Bologna dovessero rappresentare un campione, potrebbero essere molti meno degli aventi diritto ad andare a votare. La conseguenza? Che basterebbero poche migliaia di voti a spostare punti percentuali. L'altra incognita è il voto del Sud che deve ancora aprirsi. In particolare, viene fatto notare, una regione che potrebbe incidere non poco sull'esito finale è la Sicilia. Una regione con molti iscritti, reduce da una stagione tesissima che è sfociata con l'elezione 'a tavolino' del renziano Davide Faraone dopo il ritiro in polemica della candidata dell'area Zingaretti. Se Faraone riuscirà a orientare il grosso del voto su Maurizio Martina, per il governatore del Lazio sarebbe un ostacolo non da poco verso la vittoria tra gli iscritti.