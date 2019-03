4 marzo 2019- 14:35 Pd: Barbagallo, 'auguri a Zingaretti, mantenere alto confronto su lavoro e sviluppo'

Roma, 4 mar. (AdnKronos) - "Sinceri auguri a Nicola Zingaretti per la sua elezione a segretario del Partito Democratico". A esprimerli è il segretario generale della Uil, Carmelo Barbagallo. "La Uil - sottolinea - auspica una particolare attenzione alle questioni del lavoro e dello sviluppo. Nell’assoluto rispetto della reciproca autonomia, l’invito che noi facciamo è a mantenere alto il confronto su questi temi fondamentali per il Paese. Siamo convinti, infatti, che il dialogo, a tutti i livelli, sia un valore democratico e una condizione per la crescita delle persone, della società e dell’economia".