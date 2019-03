6 marzo 2019- 13:47 Pd: Bassolino, 'prima svolta, avanti passo dopo passo'

Roma, 6 mar. (AdnKronos) - "Marzo è un mese particolare, nel male e nel bene. Esattamente 3 anni fa, il 6 marzo 2016, si tennero le primarie farlocche come videro milioni di italiani, seguite dalle firme false per le comunali come sancito dai giudici. Poi, il 4 marzo dell'anno scorso, la grande sconfitta alle elezioni politiche. Domenica scorsa, invece, abbiamo finalmente sorriso. Una bella partecipazione ai gazebo e il netto successo di Zingaretti segnano una prima svolta. E' lungo il cammino da fare ma qualcosa di importante si è mosso. Andiamo avanti, passo dopo passo: con un lucido pessimismo dell'intelligenza e un forte ottimismo della volontà, per tornare a vincere in Italia e a Napoli". Lo scrive su Facebook l'ex sindaco di Napoli, Antonio Bassolino.