PD: BELLANOVA, DICIAMO Sì A RENZI E Sì A FUTURO PAESE

29 aprile 2017- 18:27

Roma, 29 apr. (AdnKronos) - "Votare alle Primarie, e votare per Matteo Renzi, significa rafforzare il Partito democratico e il suo ruolo nel Paese in un momento delicatissimo per il futuro dell’Italia e dell’Europa". Ad affermarlo in una nota è Teresa Bellanova, vice ministro allo Sviluppo economico ed esponente del Pd, in visto delle primarie."I segnali positivi che finalmente registriamo -aggiunge- hanno evidentemente bisogno, per essere confermati, di una azione politica e di governo che rafforzi quanto attuato finora, incidendo ulteriormente nelle dinamiche di riforma messe in atto".E’ necessaria, rileva Bellanova, "un’azione politica che voglia restituire al nostro Paese il ruolo che gli è proprio nel panorama europeo e internazionale, che affermi con chiarezza la capacità di dispiegare eccellenza e autorevolezza, che sostenga e rilanci la capacità competitiva del Paese. Perché possa accadere con la forza necessaria, abbiamo bisogno di Partito democratico unito che sappia interpretare il desiderio e la necessità del cambiamento. Matteo Renzi ha la capacità, la determinazione, l’energia e l’autorevolezza per farlo nel modo giusto. Dicendo sì alla Mozione Renzi-Martina a sostegno di Matteo Renzi Segretario nazionale del Partito Democratico diciamo sì all’Italia e al suo futuro".