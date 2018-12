8 dicembre 2018- 16:15 Pd: Bellanova, mai con i 5 Stelle

Roma, 8 dic. (AdnKronos) - "Il nostro campo è il riformismo. Mai con i 5 Stelle". Lo scrive Teresa Bellanova del Pd su Fb. "Ridurre la complessità di un impianto programmatico, quello che da noi si aspettano i nostri iscritti e i nostri elettori, alla ricetta semplicistica e suicida di eventuali alleanze con i 5Stelle equivale a negare l’identità democratica del partito, ridurre il dibattito congressuale a una farsa e condannare il Pd ad una colpevole sudditanza e subalternità. Suicida per il partito e pericolosa per il Paese"."Tenere fermo il punto, con una opposizione politica e parlamentare netta e rigorosissima davanti a quanto di eversivo e devastante caratterizza quotidianamente le scelte del Governo e i comportamenti della maggioranza nelle aule parlamentari, è l’unica via che può – ragionevolmente – tornare a parlare anche con quelle fasce di elettorato che ci hanno voltato le spalle", aggiunge. "La soluzione alla perdita di forza attrattiva certo non può consistere, almeno non per me e per quanti ancora hanno a cuore il Pd, in ammiccamenti notabilari per cui già ci si candida a garantire ai 5Stelle un assist nel caso di una crisi di Governo".