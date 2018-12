8 dicembre 2018- 16:15 Pd: Bellanova, mai con i 5 Stelle (2)

(AdnKronos) - "Noi abbiamo il dovere e la responsabilità, anche dinanzi agli avvertimenti del Censis e all’immagine che del nostro Paese emerge nel Rapporto illustrato ieri, di indicare con chiarezza -scrive Bellanova- qual è la nostra idea di Paese e intorno a quali parole chiave vogliamo definire il nostro impianto politico. Se parti sempre più rilevanti di questo paese esprimono con chiarezza il bisogno di un’alternativa netta al Governo giallo-verde, di certo non ci chiedono di diventare la stampella di minoranza – utili idioti si sarebbe detto un tempo - dei 5Stelle. Non è così che corrisponderemo a quella domanda. Non inseguendo i vari estremismi, quelli che hanno imposto in questi ultimi anni linguaggi e comportamenti di cui oggi rileviamo con grande chiarezza la pericolosità sociale". "Allargare e ampliare la platea politica: o lo si fa da una posizione di forza, chiara e autorevole, o si è inevitabilmente votati alla sconfitta e la sconfitta non è, solo, una questione di numeri ma anche condannarsi ad essere lo sgabello di forze ambigue e pericolose, di cui ancora non sappiamo chi tira le fila. Il nostro campo è quello riformista, lavorando perché sia vivo e veramente, credibilmente, ampio e plurale. Lavorare e scommettere su parole come lavoro, crescita e inclusione sociale, buona occupazione, eccellenza d’impresa, innovazione, Europa dei cittadini. Parole scomparse dal lessico di questi mesi ma vive in parti importanti del Paese e in molti di noi. Quelli che credono che l’opposizione è credibile se la fai sulla base del governo che vorresti fare, che vorresti essere, non a prescindere. E soprattutto non candidandosi, mentre la fai, a fare l’accordo con parti di chi governa". "Chi, dicendosi diverso e su questo costruendo le sue fortune elettorali, ha scritto un Decreto che crea solo licenziamenti e precarietà, chi costruisce intorno ai condoni le proprie fortune elettorali, chi avalla le politiche securitarie della destra salviniana, è un mio avversario politico e non potrà mai essere un mio alleato di governo”.