14 luglio 2018- 11:04 Pd: Bellanova, non siamo Emiliano, non terremotiamo dem

Roma, 14 lug. (AdnKronos) - "Vi leggo e condivido i vostri timori. Non facciamo il gioco di chi ora polemizza pur avendo trattato per esserci. Non siamo Emiliano. Noi non terremotiamo il Pd ma lavoriamo x rafforzarlo. A me va la delega al #Mezzogiorno so che mi sarete accanto. Avanti, insieme". Lo scrive Terssa Bellanova su twitter a proposito delle perplessità sulla composizione della nuova segreteria dem.