18 giugno 2019- 14:05 Pd: Bellanova, 'non sono in direzione ma voltastomaco per quello che leggo'

Roma, 18 giu. (AdnKronos) - "Non sono componente della Direzione Pd ma quel che leggo è una cosa che fa venire il mal di stomaco. Anche tra i nostri. Invito i dirigenti ad una maggiore responsabilità e più idee per contrastare l’incompetenza di questo governo. Ripeto: meno protagonismi e più lavoro concreto". Lo scrive Teresa Bellanova su twitter.