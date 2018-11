27 novembre 2018- 15:21 Pd: Berlinguer, scelgo convintamente Zingaretti

Roma, 27 nov. (AdnKronos) - "Ho grande stima per le candidature che si stanno profilando in vista del confronto programmatico che porterà all'elezione del nuovo segretario del Partito democratico" ma "ho deciso di sostenere lo sforzo di radicale rinnovamento del Pd che propone Nicola Zingaretti". Lo dichiara Luigi Berlinguer"Da una posizione defilata, ho cercato di aiutare chi, negli ultimi anni, ha guidato il Pd. Ho girato l'Italia in lungo e in largo chiamato a partecipare a iniziative a favore della revisione costituzionale e, successivamente, non ho nascosto condivisione politica con la strategia scelta da Maurizio Martina in questi suoi mesi da segretario pro-tempore. Anche in questo caso ho cercato di dare una mano. Aggiungo però che il richiamo al 'Noi contro l'Io' era già presente nella piattaforma congressuale del Pd nel 2017. Un richiamo che è stato gettato alle ortiche. Peccato, perché il richiamo al Noi è di fondamentale importanza per tornare a parlare, a confrontarci e a discutere con i nostri iscritti, con i nostri elettori e con coloro che non ci hanno votato il 4 marzo". "Credo che ci siano molti pericoli oggi per la democrazia italiana per responsabilità del governo di Salvini e Di Maio. Per questo credo che ci sia bisogno di una trasformazione profonda del Partito democratico e per questo, in un confronto sulle prospettive della sinistra che sono certo sarà serio e responsabile alla luce della caratura dei diversi candidati, ho deciso di sostenere lo sforzo di radicale rinnovamento del Pd che propone Nicola Zingaretti. Chi non vuole riconoscere che per il Partito democratico c'è bisogno di radicalità e discontinuità - senza rinnegare le tantissime cose buone fatte dai governi Letta, Renzi e Gentiloni - rischia di fare un ulteriore regalo a questo governo così lontano da tutti i nostri valori", conclude.