PD: BERLUSCONI ANIMA PRIMARIE, è SCONTRO SU ALLEANZE/ADNKRONOS (3)

27 aprile 2017- 18:37

(AdnKronos) - Ma per Renzi l'ipotesi del centrosinistra largo di cui parlano Orlando e i suoi, non esiste. L'ex-premier non cita Pisapia ma i fuoriusciti dem. "Con quelli che sono andati via dal Pd è ovvio che noi non facciamo alleanze. Non perché hanno insultato me ma perché hanno tradito migliaia di militanti e simpatizzanti". E spiega: "La gente non capirebbe se ci rimettessimo insieme, capirebbe che è per tre poltrone in più. In un partito democratico si fa il congresso, si discute e poi si sta insieme. Se uno se ne va via deve prendersi le sue responsabilità".Quanto a Berlusconi, Renzi puntualizza: "Il mio rapporto con il Cav è inesistente da mesi -specifica l'ex-premier- Berlusconi è venuto meno ad un impegno sulle riforme scegliendo di appoggiare chi pensava che la riforma costituzionale fosse un attentato alla Costituzione". Se Renzi non ne vuole sapere dei fuoriusciti Pd, anche Mpd considera impraticabile l'alleanza con il Pd renziano e punta a un soggetto di sinistra con Pisapia. Dice Francesco Laforgia: "Renzi ha la vocazione all’isolamento. Mi pare che non abbia nessuna intenzione di stringere alleanze e per questo noi abbiamo il compito di costruire un nuovo centrosinistra che metta insieme quanto di buono è nato in questi mesi, da Articolo 1 a Giuliano Pisapia".