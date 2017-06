PD: BERLUSCONI, RENZI NON COMUNISTA, D'ALEMA E BERSANI Sì

23 giugno 2017- 14:25

Roma, 23 giu. (AdnKronos) - Quando venne ad Arcore, Matteo Renzi "mi piacque molto, ebbi soprattutto la netta impressione di non trovarmi di fronte ad un comunista", mentre i comunisti "esistono, sono un piccolo partito, quelli con D'Alema, Bersani eccetera, ancora nostalgicamente legati alle vecchie ideologie comuniste". Così Silvio Berlusconi in un'intervista a Davide Parenzo, per 'L'aria che tira', in onda su La7.