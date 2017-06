PD: BERSANI A PRODI, IO FUORI PER RECUPERARE ELETTORI PERDUTI

6 giugno 2017- 21:22

Roma, 6 giu. (AdnKronos) - "Con questa storia che Renzi non va bene però Bersani ha sbagliato, vorrei segnalare che alcune milionate del popolo di centrosinistra si è ritratto da partecipazione o vota grillo. Guarda Romano, se mio fratello va fuori di casa, va nel bosco e non torna indietro, io non sto in casa, lo vado a cercare". Lo dice Pier Luigi Bersani a Di Martedì a proposito delle parole di Romano Prodi.