PD: BERSANI, DISCONTINUITà CON RENZI O VADANO CON BERLUSCONI

6 giugno 2017- 21:13

Roma, 6 giu. (AdnKronos) - "Noi non andremo mai con la destra, chiederemo un centrosinistra discontinuo con le politiche degli ultimi tre anni, mettendo in fila: investimenti nel lavoro e diritti del lavoro, investimenti nella sanità universalistica, progressività fiscale. E diremo: Pd ci sei? Se non ci sei, va dove ti porta il cuore: va con Berlusconi". Lo dice Pier Luigi Bersani a Di Martedì.