27 novembre 2018- 22:04 Pd: Bersani, non voto a primarie, ma tifo per idea nuovo centrosinistra

Roma, 27 nov. (AdnKronos) - "No, non voterò alle primarie, non mi sembrerebbe rispettoso" ma faccio "il tifo per chi dice" che serve "un nuovo centrosinistra". Lo ha detto Pier Luigi Bersani a Di Martedì.