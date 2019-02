27 febbraio 2019- 10:12 Pd: Bettini, 'M5S si sfarina, accogliamo elettori delusi da Di Maio'

Roma, 27 feb. (AdnKronos) - "La Lega e i Cinquestelle sono due forze molto diverse. La Lega è una destra risorgente inquietante e illiberale. Il M5S è l'antipolitica, con dentro tutto e il contrario di tutto. Non ha retto la prova del governo e per questo sta perdendo voti e si sta frantumando all'interno tra le varie anime. Con esso non possiamo fare alcuna alleanza politica, anche se ci fosse la crisi di governo. Ma possiamo promuovere un campo ampio che tolga spazio alla Lega e accolga tanti elettori delusi da Di Maio o che si sono astenuti. Questo non si fa rispondendo agli insulti con altri insulti, con l'arroganza, la boria di chi ha sempre ragione, l'umiliazionme di chi oggi avverte di aver sbagliato". Lo afferma Goffredo Bettini, in un'intervista a 'Il Fatto quotidiano'.