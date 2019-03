4 marzo 2019- 18:28 Pd: Bettini, 'per Zingaretti plebiscito, guai a dare stampella a crisi M5S' (2)

(AdnKronos) - Il processo di 'salvinizzazione' del governo, prosegue Bettini, "metterà ancor più in tensione Grillo, Di Maio e il loro movimento. Determinerà un progressivo sfarinamento del loro consenso elettorale. Fino ad una probabile frammentazione del gruppo dirigente". Una crisi a cui, dice l'europarlamentare, non va data sponda. "La salvinizzazione del governo potrà dare nei tempi brevi una ulteriore, anche se secondo me limitata, spinta alla Lega. Dunque ci sarà un allarme democratico che crescerà di fronte a un pericolo ancora più grande: la forza di una destra illiberale, xenofoba e classista"."Ma accanto al pericolo, come spesso nella storia, si intrecciano nuove possibilità. La possibilità è in sostanza che si allarghi, per diversi rivoli e ragioni, un campo determinato a arginare e sconfiggere Salvini, che appare oggi il dominus del governo e della politica italiana. In questo campo che si allarga noi dobbiamo essere il più possibile unitari, aperti, pluralisti, inclusivi, antiretorici e realisti. E dobbiamo saper andarci a riprendere il nostro popolo"."La chiave sta anche nel recuperare il filo robusto di una visione per l'Italia. Sbarazzando il campo da tanta fuffa che ha dominato il dibattito pubblico". Conclude Bettini: "Serve un doppio passo. Chiudendo con la propaganda e tornando alla politica".