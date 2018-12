16 dicembre 2018- 16:20 Pd: Bettini, se menzogne sono contributo Calenda, inizia male (2)

(AdnKronos) - "E colpisce la mancanza di rispetto di Calenda -prosegue Bettini- nel mettere in uno stesso sacco, per pura strumentalità, dirigenti della sinistra italiana come D'Alema, Bassolino e il sottoscritto, i quali hanno storie e idee diverse, che probabilmente Calenda ignora e che sono degne almeno quanto la sua, vissuta prima in Confindustria e poi nel partito di Montezemolo"."Per quanto riguarda il rapporto con 5Stelle, ho ripetuto fino a stancarmi che non è possibile alcuna alleanza con esso. Occorre, piuttosto, trovare le vie per recuperare molti elettori di sinistra e democratici che sono andati a finire lì. Tanto più oggi nel momento in cui nei 5Stelle emergono divisioni e c'è un disorientamento, come ricorda lo stesso Calenda. E si dimostra falsa l'idea di molti che i 5Stelle e la Lega, entrambi pericolosi, siano, tuttavia, la stessa cosa. I 5Stelle sono l'antipolitica. La Lega è una forza xenofoba, illiberale, organicamente legata ad una risorgente destra europea"."Sono le elementari regole della politica; che cerca di conquistare spazi e aprire contraddizioni negli avversari. Non si accontenta della propaganda, richiamando gli elettori che ci hanno abbandonato con toni padronali, invece di cercare i motivi della loro rabbia e delle conseguenti nostre sconfitte".