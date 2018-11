16 novembre 2018- 13:34 Pd: Bianco, serve candidato unitario per il congresso

Palermo, 16 nov. (AdnKronos) - "Spero che alla fine si trovi un candidato unitario per la segreteria Pd. Bisogna lavorare". Lo ha detto all'Adnkronos Enzo Bianco, ex sindaco di Catania, esponente del Pd. "C'è un vecchio proverbio che dice 'co avi chiu sali conza a minestra' (chi ha più sale condisce la minestra ndr). C'è bisogno di un po' di sale in questo momento".