4 marzo 2019- 15:09 Pd: Bindi, 'molti andati a gazebo per dire no a governo'

Roma, 4 mar. (AdnKronos) - "Molti sono andati a votare non per il Pd o Zingaretti ma per dire di ‘no’ a questo governo e creare il presupposto ad una valida alternativa che il Partito democratico da solo non potrà mai fare”. Lo ha detto Rosy Bindi, in un'intervista a InBlu Radio, il network delle radio cattoliche della Cei, commentando l’esito delle primarie del Pd.“Nessuno potrà mettere in dubbio – ha aggiunto Bindi - che ha vinto una certa linea politica e l’unità del Pd dovrà realizzarsi intorno a questa che ha dei chiari segnali di discontinuità con il passato”.“C’è da ricostruire – ha concluso Bindi - una coscienza civile. A questa Italia va data una resistenza culturale vera. E questo spetta a quella parte politica che fa riferimento al riformismo cattolico, alla sinistra, a chi si prende carico delle parti più deboli del Paese, a chi vuole praticare una politica fondata sulla centralità dell’Europa”.