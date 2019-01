15 gennaio 2019- 15:42 Pd: Biti a Zingaretti, 'Boldrini? elettori altri partiti non possono votare a primarie'

Roma, 15 gen. (AdnKronos) - "Le primarie del Pd sono aperte a chi crede nel Pd, non a chi ha incarichi in altri movimenti o a chi è uscito dal Pd perché lo considerava l'origine di tutti i mali del paese. È bene che Zingaretti lo ricordi a se stesso, all'associazione Futura di Laura Boldrini che vuole votare per lui e a tutti coloro che prima hanno lavorato per demolire l’unico grande partito della sinistra italiana - il nostro - e ora cercano di salire sul suo carro". Lo afferma la senatrice Pd, Caterina Biti, dopo che il responsabile regionale dell'associazione Futura, Diego Blasi, promossa a livello nazionale da Laura Boldrini, ha annunciato l'endorsement per Nicola Zingaretti."Forse la sua idea di accantonare il simbolo del Pd - si chiede la sua parlamentare- è un modo per strizzare l’occhio a tutti coloro che hanno brindato alle nostre sconfitte? Su questo chiediamo chiarezza e rispetto: non si tratta la comunità democratica in questo modo. Credo che l’unica mozione che abbia davvero a cuore i valori e l’identità riformista".