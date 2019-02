7 febbraio 2019- 12:59 Pd: Boccia, 'accogliere appello Prodi per partecipare a primarie'

Roma, 7 feb. (AdnKronos) - "L'appello di Romano Prodi per la partecipazione alle primarie del 3 marzo ha un grande valore simbolico, importante per il popolo delle primarie. Anche per tutto quello che lo stesso Prodi ha rappresentato per l'unità del centrosinistra italiano. Abbiamo tutti il dovere di chiamare ai gazebo il più alto numero di elettori del Pd e del centrosinistra che può e deve tornare unito; Zingaretti per le sue proposte e per la sua storia rappresenta il candidato che più di tutti garantisce unità del centrosinistra e modernità". Lo afferma Francesco Boccia, che con la rete #aporteaperte sostiene Nicola Zingaretti."Il Pd -aggiunge- ha una comunità straordinaria che ha tanta voglia di ricostruire un’alternativa credibile al governo Lega-M5S che sta trascinando il Paese nelle sabbie mobili della recessione e in una campagna elettorale permanente. Le primarie, così come avvenuto spesso nella nostra storia, sono una grande occasione per ricostruire un'alleanza sociale oggi con un Pd inclusivo e aperto a tutti; un partito che sull'Europa mette insieme tutti gli italiani che credono nella costruzione di una grande alleanza sociale e federale”.