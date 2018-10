12 ottobre 2018- 16:42 Pd: Boccia, bene Minniti, più siamo più sarà congresso vero

Roma, 12 ott. (AdnKronos) - "Il Pd deve ripartire da un congresso vero e se ci saranno più candidature è un bene perché ci confronteremo in maniera chiara; va bene Minniti, così come vanno bene Richetti, Zingaretti e tutti gli altri". Lo ha detto Francesco Boccia, candidato alla segreteria Pd, a L'Aria che Tira su La7. P"er ripartire non possiamo più fuggire dalla realtà e rimuovere le cause che ci hanno portato alla condizione attuale. La prima cosa che dobbiamo fare è chiedere scusa agli elettori di centrosinistra e tracciare una nuova rotta credibile. Il renzismo, al netto di alcune cose buone fatte, alla prova dei fatti si è rivelato un disastro sul piano politico e culturale. Abbiamo fatto diventare il Pd un altro partito, sempre stressato dal breve termine e condizionato da slogan, tweet e battute. Ci siamo rivolti all'establishment e alle élite dimenticando il popolo di centrosinistra, gli ultimi, chi vive nel disagio che, invece, ci chiedeva aiuto e, non trovando risposte, si è rivolti altrove".