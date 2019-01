14 gennaio 2019- 16:56 Pd: Boccia, dati diffusi ad arte, grave condizionamento congresso (2)

(AdnKronos) - "Chi fa una cosa del genere -dice Boccia all'Adnkronos- non ha cuore il partito ma solo la propria sopravvivenza. Qui già rischiamo di fare un congresso tra apparati, se poi si reiterano le peggiori pratiche del passato, non si va da nessuna parte. Nel prossimo week end si vota nel Sud e il tentativo di condizionare il voto è evidente ed è di una gravità inaudita". "Mercoledì si riunirà la commissione congresso che è l'unico organismo in grado di certificare i dati. Siamo di fronte a un evidente scontro tra apparati che rischia di far male al partito. Noi abbiamo invece il dovere di ricostruire il Pd dopo disastri che ci sono stati". E poi, sottolinea il candidato alla segreteria Pd, "non stiamo parlando di un voto aperto e libero ma di un voto limitato e ristretto", ovvero quello della fase del congresso aperta solo agli iscritti dem, "quindi la diffusione dei risultati venga fatta dal partito e non da oscuri comitati che non ci mettono neanche la faccia. Leggo che avrebbero votato in 5000, ma se anche fosse così, come avrei una percentuale dello zero virgola se, solo a Rovigo e posso portare i verbali, hanno votato per me in 350? Se la matematica non è un'opinione dovrei avere una percentuale del 7 per cento, o no?".