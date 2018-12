13 dicembre 2018- 19:22 Pd: Boccia domani a stampa estera

Roma, 13 dic. (AdnKronos) - Domani, alle 11.30, Francesco Boccia presenta alla stampa estera la sua candidatura al congresso del Partito Democratico. Sarà l'occasione per raccontare l'iniziativa che si terrà sabato 15 alle Officine Farneto di Roma, una giornata #aporteaperte per andare oltre Rousseau. Si legge in una nota. Boccia, insieme ad un gruppo di sviluppatori, smonterà e rimonterà la piattaforma del M5S, per segnalarne opacità e mancanza di trasparenza."Il Pd che voglio è un Pd a porte aperte - dice Boccia - capace di ascoltare e ascoltarsi. Che non ha paura del confronto. Il Pd deve essere il partito di tutti, di chi ha più bisogno, di chi è rimasto indietro; il partito che collega il popolo alle istituzioni. Un Pd capace di coniugare diritti e innovazione".