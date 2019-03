1 marzo 2019- 19:49 Pd: Boccia, 'domenica a gazebo saremo in tanti'

Roma, 1 mar. (AdnKronos) - "Domenica sarà una bella giornata di democrazia, il Pd è l'ultimo grande partito che riesce a mobilitare centinaia di migliaia di persone per eleggere il proprio segretario; ai gazebo domenica saremo in tanti". Così Francesco Boccia, deputato Pd, arrivando all'Hotel Salsello di Bisceglie per un'iniziativa in sostegno di Nicola Zingaretti alle primarie del 3 marzo. "Siamo alle ultime ore di campagna congressuale, stiamo girando tutti ogni angolo d'Italia per raccontare agli iscritti e al Paese un nuovo Partito Democratico e con Nicola Zingaretti segretario riusciremo a ricostruirlo. Ripartiremo dai nostri valori, da un welfare moderno che rimetta al centro le persone, dalla scuola a tempo pieno, al lavoro e ai nuovi diritti in questo capitalismo digitale sempre più sfrenato, fino all'ambiente e allo sviluppo sostenibile". "Torneremo a unire la sinistra italiana, in un campo aperto e largo, che vive e si alimenta nelle periferie perché è lì che vive la sinistra con i suoi valori, non nelle aree ztl che si erano impossessate del Pd. Da lunedì saremo l'alternativa vera alla destra di Salvini".