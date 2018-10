27 ottobre 2018- 19:05 Pd: Boccia, nessuno faccia slittare confronto serio e radicale

Roma, 27 ott. (AdnKronos) - "Il Forum Pd per l'Italia dimostra una volta di più la vitalità della comunità Dem. A maggior ragione è necessario essere netti e intransigenti negli impegni verso il Paese e tra noi". Lo ha affermato Francesco Boccia, intervenendo al Forum Pd. di Milano."Oggi la costruzione di un'Europa solidale vicina agli ultimi e amata dal popolo europeo -ha aggiunto- passa attraverso un impegno politico senza precedenti dei partiti progressisti. Da Milano Sanchez e Veltroni indicano una rotta che si può seguire in Italia ma solo se non si fanno compromessi. Torneranno presto gli elettori che ci hanno abbandonato se saremo classe dirigente in grado di dare gli esempi. Chi gira la testa dall'altra parte è classe di potere. E quando si diventa classe di potere gli elettori di sinistra ti mandano a casa". "Ora -ha concluso Boccia- facciamo un confronto serio, vero radicale e nessuno provi a farlo slittare. Non sarà mai una resa dei conti, ma la resa della classe di potere verso una nuova classe dirigente".