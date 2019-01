22 gennaio 2019- 19:38 Pd: Boccia, 'no a diffusione dati falsi e parziali, siamo al 7%'

Roma, 22 gen. (AdnKronos) - "È grave che altre mozioni continuino a diffondere periodicamente dati falsi, parziali e non certificati, quando il partito nazionale, correttamente, evita di comunicare numeri non ufficiali a congressi di circolo ancora in corso. Dai nostri calcoli, su 78.524 votanti abbiamo 5.456 preferenze, pari al 7%. Rispetto delle regole e correttezza dovrebbero essere alla base anche del partito che si vuole ricostruire". Così in una nota il comitato nazionale della mozione #aporteaperte di Francesco Boccia.