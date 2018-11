24 novembre 2018- 18:00 Pd: Boccia, petizione? No a congresso-lampo, tanti nodi da affrontare

Roma, 24 nov. (AdnKronos) - "La petizione per accelerare il congresso e farlo a gennaio è l'ennesimo tentativo di una parte di apparato, tra cui molti dei principali protagonisti della sonora sconfitta del 4 marzo, di evitare il confronto nel Pd. Un modo per nascondere la testa sotto la sabbia. I congressi lampo servono solo a nascondere le cause della sconfitta. Si dovrebbe imparare dagli errori del 2017 ma mi pare evidente che la lezione non è servita". Lo dice all'Adnkronos Francesco Boccia, candidato alla segreteria Pd, commentando la petizione promossa per tenere il congresso dem già a gennaio. "Il Pd -avverte- ha bisogno di parlare, di confrontarsi proprio sul perché ci siamo ridotti così: sulla scuola, sul lavoro, sull’ambiente, sulle banche abbiamo fatto grossi errori. Sulle povertà siamo intervenuti solo a fine legislatura con il Rei anziché a inizio legislatura. Se non si affrontano questi nodi non torneremo mai ad essere credibili nella società italiana". "Se vogliamo tornare ad essere il partito che lega le istituzioni agli ultimi dobbiamo avere il tempo di fare un congresso vero tra persone libere, non tra chi si nasconde dietro un congresso lampo per paura di confrontarsi e per difendere l’apparato a cui appartiene", conclude Boccia oggi a Milano per un confronto in preparazione del congresso con un gruppo di militanti dem presso la sede del Pd regionale.