27 novembre 2018- 16:35 Pd: Boccia, porte aperte e tesseramento on line fino a primarie

Roma, 27 nov. (AdnKronos) - "Il Partito democratico deve utilizzare questo congresso per fare una grande campagna di adesione. Apriamo il tesseramento online per superare le resistenze che molti militanti trovano, da nord a sud, nel potersi tesserare nel proprio circolo e, soprattutto, consentiamo di potersi iscrivere al Pd a tutti gli italiani che lo desiderano, fino al giorno del voto". Lo ha detto Francesco Boccia, candidato alla segreteria Pd, a Tagadà su La7. "Faccio un appello a tutti i candidati al congresso, se vogliamo bene al Pd dobbiamo consentire ai tanti che sono andati via di poter tornare. E non lo facciamo se i capicorrente si chiudono nel bunker e non consentono a nessuno di iscriversi, nascondendo i pacchetti di tessere. Abbiamo il dovere di aprire porte e finestre, facendo entrare aria ed energie nuove".