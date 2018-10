21 ottobre 2018- 12:12 Pd: Boccia, prima parte congresso meglio è per tutti

Roma, 21 ott. (AdnKronos) - "Minniti si candiderà con Renzi, Richetti apre ai moderati ma dimentica che dopo questi anni di segreteria Renzi i moderati siamo diventati proprio noi e Zingaretti nasconde il simbolo in Piazza Grande ma mostra i capicorrente. Prima parte il congresso del Pd e meglio è per tutti". Lo dichiara Francesco Boccia, candidato alla segreteria del Pd. "Serve rivoltare il partito ed esserne orgogliosi ogni giorno. Quando si vive in periferia, nelle zone 167, in scuole fatiscenti o in case in cui il lavoro non c'è dalla politica ti aspetti soluzioni non chiacchiere. Ora riscoprono finalmente l'ambiente, la scuola e la webtax, benvenuti. Almeno partiamo da temi seri che quando ponevamo come prioritari ci facevano passare per rompiscatole"."Dalla Leopolda - continua Boccia - partono i comitati civici? I comitati civici li fanno i civici, altrimenti sembrano scorciatoie e la gente si arrabbia di più. Non si vergognino di rappresentare il Pd e di aiutarlo con umiltà, anche perché se siamo in queste condizioni la responsabilità è principalmente loro. Ora serve unità ma dicendoci tutto su quello che è accaduto; altrimenti più che ritorno al futuro mi sembra fuga dalla realtà".