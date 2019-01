11 gennaio 2019- 13:28 Pd: Boccia, 'riscatto Sud passa da scuola, lavoro, ambiente'

Roma, 11 gen. (AdnKronos) - "Il Pd deve utilizzare il congresso in corso per aprire un grande cantiere, a porte aperte, e ricostruire un partito che faccia di scuola, lavoro e ambiente i punti centrali". Lo ha detto Francesco Boccia, candidato alla segreteria del Partito Democratico, oggi in Calabria per presentare la sua mozione congressuale #aporteaperte, incontrando a Lamezia Terme un gruppo di precari dell’aeroporto lametino nella sede del Pd."Voglio ribadirlo qui dalla Calabria, una Regione con grandi potenzialità ma con tassi di disoccupazione elevati, scuole con il tempo pieno che sono una minoranza e territori martoriati da un consumo del suolo sfrenato. Da uomo del sud, un sud che ce l’ha fatta, come la Puglia, sono convinto che anche la Calabria può fare questo salto di qualità”.