4 marzo 2019- 12:37 Pd: Boldrini, 'ora Zingaretti lavori per alleanza ampia e rinnovata'

Roma, 4 mar. (AdnKronos) - "È stato un fine settimana di forte riscossa democratica. Prima la manifestazione di sabato a Milano, dove in 250.000 abbiamo marciato per dire no al razzismo e sì ai diritti delle persone. Poi la grande partecipazione ai gazebo per le primarie del Pd, un evento importante non solo per quel partito ma anche per il futuro del nostro Paese". Lo dichiara Laura Boldrini. "C’è un’Italia che non si arrende all’odio, che chiede unità e vuole un’alternativa alle politiche fallimentari del governo. Nicola Zingaretti è stato eletto segretario con un consenso molto largo, a lui vanno le mie congratulazioni e l’auspicio che il Partito Democratico lavori per costruire un’alleanza progressista ampia e innovativa, aperta, come sostengo da tempo, a quelle componenti sociali e civiche che non si sono sentite fin qui rappresentate dalle forze progressiste", conclude.