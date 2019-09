16 settembre 2019- 18:47 Pd: boom fondi a Comitati Renzi, da Ferrero a Boschi, ecco tutti i finanziatori/Adnkronos

Roma, 16 set. (AdnKronos) (di Antonio Atte e Mara Montanari) - Tutto comincia a luglio. Nel giro di un mese le donazioni ai comitati di Matteo Renzi schizzano da poco più di 20mila euro (giugno 2019) a oltre 260mila euro a luglio. Ad agosto si attestano poco sotto i 220mila euro. 'Erogazioni Liberali' certificate nella sezione 'Trasparenza' del sito dei Comitati Azione Civile - Ritorno al Futuro. Tanti i parlamentari. Ma non solo. Proprio a luglio è registrata la donazione record di 100mila euro di Daniele Ferrero, primo azionista con il 27% nonché amministratore delegato della Venchi, colosso della cioccolateria.Segue con 90mila euro Davide Serra, il finanziere italiano naturalizzato britannico, fondatore e amministratore delegato del fondo Algebris, da sempre vicino a Renzi. E poi ci sono aziende come la Quintessentially Concierge (10mila euro): un "servizio concierge -si legge nel sito- ideato per supportare i suoi soci 24 ore al giorno, 365 giorni all'anno, dalla soluzione dei piccoli problemi della vita quotidiana alla prenotazione di un viaggio, dalla ricerca di un appartamento al semplice pagamento di una multa, all'accesso ad un evento esclusivo. In poche parole, tutto ciò che può essere utile a semplificarvi la vita".O la Tci - Telecomunicazioni Italia (5.000 euro) del deputato dem Gianfranco Librandi, azienda "leader tra i produttori mondiali di componenti elettronici per l'illuminazione", come riporta il sito web. Ad agosto arrivano 20mila euro da Bruno Tommassini, stilista di lusso e tra i fondatori dell'Arcigay, 10mila euro da Energas Spa, azienda che si occupa di distribuzione e vendita del Gpl ed ancora 4.000 euro da Ciemme Hospital Srl, impresa attiva nel commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici.