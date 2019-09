16 settembre 2019- 18:47 Pd: boom fondi a Comitati Renzi, da Ferrero a Boschi, ecco tutti i finanziatori/Adnkronos (2)

(AdnKronos) - Tra i finanziatori dei comitati renziani ci sono anche aziende 'green' come Eco Iniziative Srl (2.000 euro) e la Acqua Sole Srl (1.500 euro). Ed ancora 3.000 euro da Angelo De Cesaris Srl, azienda abruzzese che si occupa di costruzioni e ambiente, come lo smaltimento rifiuti, si spiega nel sito. Nell'elenco dei donatori spunta anche il nome di Lupo Rattazzi (40mila euro versati a luglio e 10mila ad agosto), imprenditore, figlio di Susanna Agnelli, che già mesi fa aveva dichiarato il sostegno ai comitati Ritorno al Futuro.E poi ci sono i parlamentari. Una lista che, in teoria, potrebbe fornire una griglia di massima per le adesioni agli eventuali nuovi gruppi renziani. In questo caso le somme donate si aggirano tutte sui 1.000 e i 2.000 euro. Tranne Renzi, che ad agosto ha versato 10mila euro. Tra i senatori ci sono: Andrea Ferrazza, Eugenio Comincini, Laura Garavini, Nadia Ginetti, Ernesto Magorno, Mauro Maria Marino, il ministro Teresa Bellanova, Davide Faraone, Giuseppe Cucca, Caterina Biti, Alan Ferrari, Salvatore Margiotta, Leonardo Grimani.Tra i deputati: Maria Elena Boschi (1.500 euro versati in due tranche ad agosto), Ettore Rosato, Marco Di Maio, Anna Ascani, Mauro Del Barba, Martina Nardi, Lisa Noja, Maria Chiara Gadda, Andrea Rossi, Vito De Filippo, Luciano Nobili, Gennaro Migliore, Ivan Scalfarotto.