21 febbraio 2019- 09:58 Pd: Boschi, 'alle primarie voto Roberto Giachetti'

Roma, 21 feb. (AdnKronos) - Alle primarie del Pd "voto Roberto Giachetti. L'unico in questa fase che difende il lavoro e il progetto politico che abbiamo portato avanti in questi anni". Lo dice, in un'intervista al Foglio, Maria Elena Boschi. "Non che non mi fidi di Zingaretti - premette - che dice che non farà patti con il Movimento Cinque stelle...". Però? "Penso che ci siano fasi in cui tocca ad altri. E questa è una di quelle fasi". Quanto al futuro, "Renzi si è messo nell'ottica di aspettare. Non viviamo questa fase con risentimento, ma la viviamo come un momento di preparazione. Purtroppo toccherà a noi sistemare quello che loro stanno sfasciando. E tanto più dura questo governo, quanto più complicato sarà il lavoro che dovremo fare", sostiene Boschi.