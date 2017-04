PD: CALDEROLI, RENZI AL 70% è AVVISO SFRATTO PER GENTILONI

30 aprile 2017- 22:14

Roma, 30 apr. (AdnKronos) - "Renzi oltre il 70%? Suona tanto come un avviso di sfratto anticipato per Paolo Gentiloni. Vediamo se il premier arriverà a mangiare l'anguria... Come si dice in questi casi a Largo del Nazareno? Stai sereno Paolo...". Lo dichiara Roberto Calderoli della Lega.