8 dicembre 2018- 13:59 Pd: Calenda a Zingaretti, chiarisci su M5S, ambiguità inaccettabili

Roma, 8 dic. (AdnKronos) - "Caro Zingaretti se la tua posizione è questa lo devi chiarire. Se nel tuo programma c’è l’apertura al dialogo e in prospettiva una possibile alleanza con il M5S devi dirlo. Ambiguità su questo punto non sono accettabili. Almeno per me". Lo scrive su twitter Carlo Calenda. Nei giorni scorsi erano uscite indiscrezioni circa la volontà di Nicola Zingaretti, se sarà segretario dem, di coinvolgere Calenda come capolista alle europee. (seguei)