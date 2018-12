6 dicembre 2018- 20:21 Pd: Calenda, capolista a europee con Zingaretti? No comment

Roma, 6 dic. (AdnKronos) - "No comment". Carlo Calenda all'Adnkronos non conferma e non smentisce le indiscrezioni circa un suo potenziale ruolo da capolista alle Europee con Nicola Zingaretti segretario. Fonti della mozione Zingaretti parlano di uno schema che prevederebbe la presidenza del Pd a Paolo Gentiloni e quindi un coinvolgimento di Calenda come uno dei frontman di punta alle europee. Uno schema che piace a Zingaretti ma, si precisa, "è un'idea, ancora tutta da vedere".Di certo, Zingaretti ha apprezzato la disponibilità di Gentiloni ad un eventuale ruolo nel Pd e su Calenda oggi, rispondendo a una domanda, ha sottolineato: "Spero che Calenda possa essere uno dei principali protagonisti della stagione che vogliamo aprire in Italia. Uno dei protagonisti della battaglia che dobbiamo affrontare alle elezioni europee". Una sottolineatura, a quanto si spiega, non detta a caso.