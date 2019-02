3 febbraio 2019- 15:40 Pd: Calenda, 'manifesto non mio ma vostro, partito non va sciolto'

Roma, 3 feb. (AdnKronos) - "Non è il manifesto Calenda, è un manifesto vostro" sottoscritto da tanti elettori, amministratori e dirigenti Pd, "è un patrimonio non mio ma di tutti, del Pd". Lo ha detto Carlo Calenda intervenendo alla convenzione nazionale dem. "Il Pd non va cancellato o sciolto. E no, caro Corallo, non mi sono iscritto al Pd da ubriaco. Ero lucidissimo e l'ho fatto all'indomani delle peggiore sconfitta per il Pd perchè penso che solo il Pd possa essere il perno di una ricostruzione che riporto al governo del Paese quella che è l'Italia che fatica, lavora, produce".