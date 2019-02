4 febbraio 2019- 17:18 **Pd: Calenda, 'Martina e Zingaretti mi hanno offerto di fare capolista'**

Roma, 4 feb. (AdnKronos) - "Sia Martina che Zingaretti mi hanno offerto di fare il capolista". Lo ha detto Carlo Calenda in una conferenza stampa alla Stampa estera. "Mi candiderò solo se il manifesto 'Siamo Europei' potrà diventare un progetto politico e non rimarrà pre-politico. Solo con un Pd che si allarga ad altre forze. Per questo devo aspettare che venga eletto il nuovo segretario".