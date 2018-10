16 ottobre 2018- 17:18 Pd: Calenda, Renzi speaker da 20mila euro? Gliene darei 5mila al massimo

Roma, 16 ott. (AdnKronos) - Matteo Renzi ora fa il conferenziere, per 20mila euro a conferenza. Lei gli darebbe quella cifra? “No gliene darei 5mila al massimo”. Lo ha detto Carlo Calenda a Un giorno da Pecora. L'ex-ministro ha parlato anche di un altro suo ex-collega, Luca Cordero di Montezemolo. Lei ha lavorato a lungo con Montezemolo: politicamente è più di sinistra, di centro o di destra? “Montezemolo è...furbo”. Quanto al rapporto con Silvio Berlusconi, Calenda nega che gli abbia mai proposto una candidatura: "Io non ci ho nemmeno mai parlato, zero”. L'hanno definita anche il nuovo Macron. “Macché, mi sta antipaticissimo, ci ho litigato dal primo giorno, non ci voglio diventare il nuovo Macron”. Calenda parla anche della sua vita privata. E' vero che ha un tatuaggio sul braccio?gli viene chiesto “Si, teoricamente sarebbe uno squalo, siccome ora sono ingrassato però ora pare un tonno....” Quando l'ha fatto? “L'ho fatto da ubriaco il giorno prima di sposarmi”. Come mai ha scelto di tatuarsi uno squalo? “Ma che ne so, ero totalmente ubriaco...”. Come andava a scuola Carlo Calenda? “Una tragedia. Al Liceo Mamiani ho avuto prima due materie, poi quattro e poi sono stato bocciato in prima liceo. Contemporaneamente, in prima liceo, ho anche avuto una figlia e sono stato sbattuto fuori casa”. Come lo disse ai suoi genitori? “Mia madre la prese talmente bene che cambiò la serratura di casa e per un po' andai dai mia nonna”.