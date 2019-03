4 marzo 2019- 18:23 Pd: Calenda, 'se a europee solo lista dem allargata, non mi candido'

Roma, 4 mar. (AdnKronos) - "Siamo Europei' sarà una lista unica, che avrà un nome diverso da quello del Pd. Se Zingaretti lo sa? L'ha sottoscritto, c'è scritto”. Lo ha detto Carlo Calenda, a Un Giorno da Pecora su Radio Rai1. Il neo segretario Pd sa che ci sarà una lista che non si chiamerà Pd? “Si, c'è scritto, lui l'ha teorizzata e ha anche detto che il Pd deve levare il simbolo, cosa secondo me sbagliata”. Quindi la lista si chiamerà 'Siamo Europei'. “Si, e sotto ci saranno i vari simboletti dei partiti. Da questa lista sono esclusi quelli favorevoli ad accordi nazionali con Pd e 5S”. La Bonino pare abbia detto di no... “Io sono convinto che invece loro che verranno. Con me hanno parlato ma dovranno parlare col nuovo segretario del Pd”.Lei si candiderà alle europee? “Se fanno una cosa bella, di qualità, con persone nuove, brave, si. Se invece è una finta roba che nasconde semplicemente il Pd, no. O si fa un Pd allargato, cosa che non credo serva, oppure si fa una cosa che è veramente il cuore oltre l'ostacolo: costruire una lista che metta insieme rappresentanza di popolari, liberaldemocratici e socialdemocratici”. In quest'ultimo caso lei farebbe il capolista? “Sono disponibile a farlo”.