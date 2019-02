27 febbraio 2019- 14:19 Pd: Calenda, 'supporto convinto a Chiamparino in Piemonte'

Roma, 27 feb. (AdnKronos) - "Volentieri, io ti presento Andrea Orlando avete la stessa perspicacia". Carlo Calenda ribatte così via twitter alla senatrice dem, Anna Rossomando, che sempre sui social aveva replicato all'ex-ministro sulla questione Guido Crosetto candidato in Piemonte. "Caro Carlo Calenda vieni a Torino, ti offro un buon caffè e ti presento Sergio Chiamparino: il nostro candidato a presidente della Regione. Ti piacerà!", scrive Rossomando. Ribatte Calenda: "Come ovvio intendevo dire che Crosetto è persona capace che supera l’etichetta cdx csn. Supporto convintamente Sergio Chiamparino che è uno dei migliori politici di questo paese e firmatario di SiamoEuropei". E risponde via twitter anche Andrea Orlando, chiamato in causa da Calenda. "Ho fatto una domanda mi sono preso un insulto. Spirito del tempo o dolorosa necessità per affermare l’orizzonte europeista?", scrive Orlando rivolto a Calenda.